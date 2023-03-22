Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle yapacak
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazanın ilk iftarını Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kahramanmaraş'a gidecek.
Kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesindeki depremzedelerle bir araya geleceği öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Ramazan Ayı Recep Tayyip Erdoğan
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