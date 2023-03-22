Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Kahramanmaraş'a gidecek.

Kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alıp incelemelerde bulunacak. Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesindeki depremzedelerle bir araya geleceği öğrenildi.