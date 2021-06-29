Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hizan'da kamu çalışanlarına "afet farkındalık" eğitimi verildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Hizan ilçesinde Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, kamu çalışanlarına yönelik "afet farkındalık" eğitimi verildi.
AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan, öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen programda katılımcıları, bölgede yaşanabilecek afetlerle ilgili bilgilendirdi.
Yapısal olmayan riskleri azaltmak, tehlike avı, afet bilinci, afet hazırlıklarındaki toplumsal güç birliği konularında bilgiler veren Tunçtan, aile afet planının içeriği ve önemi, afet ve acil durum çantası hazırlanması, acil durum bilgi kartları ve acil telefonların nasıl aranması gerektiği konularında sunum yaptı.
Etiketler: AFAD
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