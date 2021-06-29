Gürpınar Kaymakamlığı önünde kurulan aşı çadırına gelen vatandaşların aşıları, sağlık çalışanları tarafından yapılıyor.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplumun tüm kesimine ulaşmak için aşı çadırı kurduklarını söyledi.

Vatandaşların aşıya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Kayabaşı, "Gürpınarlı hemşerilerime aşılama çalışmasına gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim. Tüm vatandaşların mesafe, maske ve temizlik kuralına riayet etmesi gerekiyor. İlçemizde aşılama çalışmaları devam edecek." diye konuştu.