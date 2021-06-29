Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir işyerinin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Ordu alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi'nde elektrik sarf malzemeleri üretimi yapan iş yerinin deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin, iş yeri çalışanlarının da desteğiyle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.
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