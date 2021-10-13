Vatandaşların güven içinde can ve mal kaybı yaşamadan ulaşım sağlayabilmeleri için İlçe Emniyet Amirliği trafik ekipleri tarafından yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama noktasını ziyaret eden Yelek, ilgililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sürücülere seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, yayalara öncelik vermeleri ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunan Yelek, "Trafik kurallarına uymak daima hayat kurtarır. Bizler de vatandaşlarımıza bu bilinçle hareket etmeleri konusunda bilgilendirmelerde bulunduk. Sürücülerimizin özellikle emniyet kemeri takarak hem trafik kurallarına uymalarını hem de salgından korunmak için tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.