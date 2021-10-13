Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, Edremit merkezde bulunan PTT şubesinin birçok mahalleye uzak oluşundan dolayı Esentepe, Erdemkent ve Erenkent mahallelerinde hizmet verecek olan bir şubenin kurulması talebi çözüme kavuşturuldu.

Talepler doğrultusunda konu ile ilgili Van PTT Baş Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunan Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan sıkıntının çözülmesi için fikir alışverişinde bulundu.

Kısa sürede TOKİ'lere hizmet verecek bir noktaya mobil aracı tahsis edilirken, vatandaşların tüm işlemlerini yapmalarına olanak sunuldu.

Say, Edremit TOKİ'ler bölgesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm vatandaşlara hizmet verecek olan mobil aracın hayırlı olmasını diledi.

Mobil aracın TOKİ’ler kavşağında bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ait garajda konuşlandırıldığını belirten Say, şunları kaydetti:

"Burada her gün mesai saatleri içerisinde hizmet verecektir. Vatandaşlarımız, havale, çek işlemleri, posta, kargo, kredi kartı tahsilatı, anlaşmalı kurumlara ait elektrik ve su tahsilatları gibi merkez ve şubelerde gerçekleştirilen tüm işlemlerini yapılabilecek. Vatandaşlarımızın talebinin anında karşılanarak çözüme kavuşturulmasında gerekli hassasiyeti gösteren Van PTT Baş Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."