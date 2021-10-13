Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinliğe Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, İl Müftü Vekili Mehmet İzci, ilçe milli eğitim müdürleri, Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim üyeleri, imam hatip mezunları, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Büyükkılıç, bir süre sohbet ettiği öğrenciler ve öğretmenlere, iyi dersler ve başarılar diledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, "Sevgili yavrularımıza başarılar dileyerek, gözlerinden öpüyorum. İnşallah hem kendilerine hem ailelerine hem de ülkelerine hizmet eden, insanlığa faydalı olan konum ve durumda olurlar." ifadelerini kullandı.