Tokat Belediyesi tarafından "Tokat İçin Pedalla" bisiklet etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Lisesi önünde toplanan grup, Hıdırlık Sosyal Tesisleri'ne kadar bisiklet sürdü. Bisiklet turuna, Belediye Başkanı Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Turun ardından sosyal tesisler önünde gerçekleştirilen programda çekiliş yapıldı.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Bisiklet sürmek hem sağlığa faydalı hem sosyal bir aktivite. Bundan bir ay önce birincisini düzenlediğimiz bisiklet turumuzun ardından gençlerimizden, vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine ikincisini gerçekleştirdik. Birlikte ve beraberce pedallar çevirerek, spor yaptık ve farkındalık oluşturmaya gayret ettik. Bisiklet sporunun yapılabileceğini gösterdik. Tokat'ın plakasına uygun 60 talihlimize çeşitli hediyeler takdim ettik." dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, turun ardından çekilişle 10 kişiye bisiklet, 20 kişiye bisiklet kaskı ve 30 kişiye sırt çantası hediye etti.