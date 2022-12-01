Hindistan Seçim Komisyonu, Gujarat eyalet seçimlerinde oy verme işlemlerinin başladığını duyurdu.

Yaklaşık 62 milyon nüfuslu eyalette, seçimin birinci aşamasında 24 milyon kişinin oy kullanarak 182 koltuklu eyalet meclisinin 89 üyesini belirlemesi bekleniyor.

Seçimin ikinci aşaması da 5 Aralık'ta yapılacak ve 93 koltuğun sahibi burada belli olacak.

Gujarat, 1995'ten bu yana Hindu milliyetçiliği ideolojisine dayanan iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) tarafından yönetiliyor.

Seçim sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması beklenirken, seçimi kazanacağı tahmin edilen BJP'nin Gujarat'ta 7. dönemi olacak.

Uzmanlar, Gujarat seçimlerinin, 2024'teki genel seçimler öncesi BJP ve Modi için önemli bir sınav olacağını kaydediyor.

BJP, 2017'deki seçimlerde, 182 koltuklu eyalet meclisinde 99 koltuğun sahibi olmuştu.