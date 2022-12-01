Kore Kültür Merkezi (KKM) tarafından düzenlenen etkinliğe Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, KKM Müdürü Park Keehoung, yabancı misyon temsilcileri, sosyal medya fenomenleri ile basın mensupları katıldı.

Kore mutfağından yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte ülkenin ünlü aşçılarından Cho Gang Hyoun ve Lee Ye Chan yer aldı.

Etkinlikte Koreli aşçılar, ülkelerinin mutfağına özgü 50 çeşit lezzeti tanıttı.

Kore’nin geleneksel ve modern lezzetleri, 3 Aralık'a kadar etkinliğe katılanlara ikram edilecek.

KKM Müdürü Park, "Hansik" olarak adlandırılan Kore geleneksel yemeklerinin, sözlük anlamını aşarak Kore’yi temsil eden ve aynı zamanda Kore kültürünü oluşturan "kültür unsuru" haline geldiğini söyledi.

"K-pop, K-drama ve K-film gibi K-içerikler, uluslararası sahnede art arda başarılı olmuş ve doğal olarak Kore içeriklerinde yer alan K-food da dikkati çekmeye başlamıştır." ifadesini kullanan Park, ülkesindeki yerli gıda şirketlerinin de Kore gıdalarının küreselleşme eğilimine ayak uydurmak için sürekli olarak "yerelleştirilmiş Kore gıdaları" geliştirdiğini kaydetti.