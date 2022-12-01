Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da sahte içki can aldı
[AA (Arşiv)]
Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi tedavi altına alıdı. Sahte içki sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A., evinde ölü bulundu.
Olay yerindeki bulgulara göre Ö.A'nın, sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.A., N.Ç. (22) ve M.Y'nin ise tedavileri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sahte İçki Kütahya
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