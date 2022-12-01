“Toy Mobil Oyun Tırı” Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çocuklarla buluştu. Etkinliğe ilgi gösteren çocuklar basket atma, buz hokeyi, çekiçle vurma ve şişme oyun alanı gibi oyuncaklarla eğlendi.

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Göksel Yüksel de etkinlik nedeniyle teşekkür ederek, "Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar ve çalışma ekibine mahallemiz adına teşekkür ederim" dedi.

Her gün farklı mahallede

Yapılan açıklamada uygulamanın Serdivan’daki 24 mahallenin tamamında yapılacağı, ücretsiz etkinliğe tüm çocukların aileleriyle birlikte davetli olduğu belirtildi.

Oyun tırı 1 Aralık Perşembe saat 14.00’da 32 Evler Mahalle Muhtarlığı önünde çocuklarla buluşacak.