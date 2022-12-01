Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 12 cep telefonu ve 2 oto multimedya ekran ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.