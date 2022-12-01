Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 12 cep telefonu ele geçirildi
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda 12 cep telefonu ve 2 oto multimedya ekran ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 12 cep telefonu ve 2 oto multimedya ekran ele geçirildi.
Şüpheli hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldı.
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