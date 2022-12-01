Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da aranan 3 hükümlü yakalandı
Kastamonu'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İI Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.D. ile yaralama suçundan 4 yıl 12 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.D, Tosya ilçesine bağlı Çepni köyünde, yağma suçundan 11 yıl 14 ay 40 gün hapis cezası bulunan M.S. merkeze bağlı Sahip köyünde yakalandı.
F.D, İ.D. ve M.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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