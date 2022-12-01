Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki bir oto galeride çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki oto galeride iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan L.B., Ö.B. F.K. ve S.S. araçlarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan F.K., L.B. ve Ö.B., ilk müdahalenin ardından farklı hastanelere sevk edildi. F.K.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Polis ekipleri, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
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