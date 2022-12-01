İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumarhane gibi hazırlanan villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonucu ihbarın doğru olduğunu belirleyen ekipler, savcılık kararıyla villaya operasyon düzenledi.

Baskında 4 rulet ve poker masası, 1 rulet oyun makinesi kasnağı, 1 POS cihazı, 1 kayıt cihazı, 2 pul koyma aparatı, 500 oyun pulu, çok sayıda iskambil kağıdı ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Ekipler, villadaki 6 kişi ile iş yeri adına oyun oynayan 3 kadın krupiye olmak üzere 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 5'i, işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü ise sorguya alındı. Villada kumar oynarken yakalanan 7 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 581'er lira para cezası uygulandı.