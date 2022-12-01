

Edinilen bilgiye, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, ‘kasten öldürme’ suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan F.D. , ‘kasten yaralama’ suçundan 4 yıl 12 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan İ.D. ve ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma’ suçundan 11 yıl 10 ay 40 gün hapis cezasıyla aranan M.S. (yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3’ü de tutuklandı.