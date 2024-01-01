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Güncel
AA 01.01.2024 12:05

Hayvan barınağında köpek ölümleri iddialarına inceleme

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki hayvan barınağında yaşandığı öne sürülen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan barınağında köpek ölümleri iddialarına inceleme
[Fotograf: AA]

Valiliğin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe belediyesine ait barınakta köpek ölümlerinin yaşandığı iddiası üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

İddiaların ciddiyeti karşısında Valiliğin ivedilikle harekete geçerek konuyu incelemeye aldığı ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından hayvanların korunması ve güvenli bir çevrede yaşam sürmeleri amacıyla ortak çalışma yürütülmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla soruşturmanın sonuçlarına dair bilgiler paylaşılmaya devam edilecektir."

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