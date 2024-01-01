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Güncel
AA 01.01.2024 10:50

Siirt'te şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi

Siirt'te sabah namazında "Şehitlerimize Rahmet Kudüs'e Dua" buluşması gerçekleştirildi.

Siirt'te şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi
[Fotograf: AA]

Milli İrade Platformu Siirt Koordinatörlüğü öncülüğünde Ensar Camisi’nde düzenlenen programda, kılınan namazın ardından şehitler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Platformun Siirt Koordinatörü Ömer Aslan, program sonrası, şehitler ve Kudüs’e dua için bir araya geldiklerini söyledi.

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları kınayan Aslan, Türkiye’nin 81 ilinde dualarda buluştuklarını söyledi.

Aslan, "Şehitlerimize ve Filistin’de yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyor. İsrail’i de bir kez daha lanetliyoruz." dedi.

Namaz sonrası katılımcılara çorba ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve vatandaşlar katıldı.

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