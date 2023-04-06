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Güncel
İHA 06.04.2023 10:17

Hava almak için araçtan indi canından oldu

Aksaray’da hava almak için otomobilden inen yabancı uyruklu sürücü yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Aksaray - Nevşehir Karayolu'nda yaşandı.

Hava almak için araçtan indi canından oldu

Nevşehir’den Aksaray istikametine aracıyla seyreden Afganistan uyruklu Khır Muhammed Karacha Aksaray’a 3 kilometre kala aracını emniyet şeridine çekerek hava almak için aşağıya indi. İndikten sonra birkaç adım atan Khır Muhammed Karacha’ya Aksaray istikametine seyreden G.P. idaresindeki otomobil çarptı. Aracın çapmasıyla önce aracı ön camına sonrada aracın altında kalarak metrelerce sürüklenen Khır Muhammed Karacha ağır yaralandı.

Kazayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Khır Muhammed Karacha sabah saat 10.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye gelen yakınları fenalık geçirirken, kazaya karışan sürücü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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