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Güncel
İHA 06.04.2023 09:33

İnşaat temel kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde gerçekleştirilen bina temeli kazısında bulunan Roma dönemine ait olduğu iddia edilen lahitin içerisinden farklı büyüklüklerde 3 adet toprak küp çıkarken, küplerin içerisinden elde edilen objeler ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

İnşaat temel kazısında bulunan Roma dönemine ait lahitin içinden 3 küp çıktı

Lahidin açıldıktan sonra görevlilerin fotoğraf çekmek için üzerinde gezmesi ise eleştirilere neden oldu.

Dinar ilçesi TOKİ mahallesinde başlatılan bir bina inşaatı için temel kazılması sırası esnasında kepçe operatörü sert bir cisme rastladı. Ardından inşaat işçileri cismi, çevresini kazmaya başladıklarında ise cismin üzerinde çeşitli figürler olan taş bir nesne olduğunu gördü. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ardından Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine arkeologlardan oluşa bir ekip sevk edildi. Lahitin bulunduğu alana gelen arkeologlar yaptıkları hassas kazı ile lahiti gün yüzüne çıkarmayı başardı. Bulunan lahitin daha sonra üst kapağı açıldı. Görevliler kapağı açılan lahidin içerisinde 3 toprak küp bulurken, küplerin içerisinden elde edilen objeler hakkında ise açıklama yapılmadı.

Lahitin hangi döneme ait olduğunu inşaat sahibi açıkladı

Lahitin bulunduğu inşaatın sahibi Süleyman Karataş, lahiti temel kazımı esnasında tesadüfen bulduklarını ifade ederek, “Kepçe çalışırken böyle bir nesneye takıldı. Sonrasında gördük ki bu nesne lahitmiş. Yetkililere haber verdik. Onlarda geldi, yaptıkları ilk incelemede lahitin Roma dönemine ait olduğunu söylediler. Müzemize böyle bir eseri kazandırdığımız için çok mutluyuz” dedi.

Öte yandan, Müze Müdürlüğü görevlilerinin lahitin dönemi ile ilgili bilgi vermemeleri ve lahitin kapağı açıldıktan sonra fotoğraf çekmek için üzerinde gezmeleri ise eleştirilere neden oldu.

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