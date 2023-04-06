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Güncel
AA 06.04.2023 09:36

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Eskişehir'de protesto edildi

Eskişehir'de, Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Eskişehir'de protesto edildi

Eskişehir'de Mahmut Sami Ramazanoğlu Cami önünde bir araya gelen İHH İnsani Yardım Vakfı Eskişehir Şubesi üyelerinin yanı sıra Kardeşlik Platformu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kardeşlik Platformu adına açıklama yapan İHH Eskişehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Halim Özkan, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu belirterek, Kudüs'e saldırarak, Müslümanları öldürdüklerini, kadın ve çocukları yaraladıklarını söyledi.

Özkan, şunları kaydetti:

"İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırı girişiminde bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail'in bölgeye uygulamış olduğu sistematik saldırıların bir neticesidir ve Filistinli her kesimin hedef alındığının göstergesidir. Kadın hakları konusunda sık sık dünya kamuoyuna mesaj veren İsrail, bu perdenin ardındaki ikiyüzlü tavrı bir kez daha göstermiştir. İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeksizin herkesi hedef almaktadır. İsrail, iç siyasetindeki sıkışmanın ve problemlerin neticelerinden biri olarak, Mescid-i Aksa'ya saldırı gerçekleştiriliyor. Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alınmaktadır"

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