Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Antakya ve Defne ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 104 gram esrar, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 dolu fişek ile 184 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve 2 ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu
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