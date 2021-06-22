Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçeye bağlı Tavak köyünde Nazmi Gündüz'e ait tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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