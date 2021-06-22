Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki polis denetimlerinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik denetimlerini sürdürürken, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeği "Rüzgar" ile zanlıların otomobilinde yapılan aramalarda, 11 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Narkotik Uyuşturucu
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