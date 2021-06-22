Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı... TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama....
2021-TUS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? 10-16 Haziran 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. TUS yerleştirme sonuçları sorgulama...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaştı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebiliyor.
Değerli hekimlerimiz,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 22, 2021
10-16 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan 2021-TUS 1. Dönem ek yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. @drfahrettinkoca @saglikbakanligi
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sonuçların hekimlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" mesajını paylaştı.
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