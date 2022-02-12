Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da farklı adreslere düzenlenen sahte içki operasyonunda 12 bin 166 litre sahte içki ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samandağ ilçesi Mızraklı ve Cemal Gürsel mahallelerindeki 5 adreste arama yaptı.
Adreslerde, 12 bin 166 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheliler Y.C, C.G, İ.G, Y.U. ve D.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık Sahte İçki
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