Düzce’nin yüksek kesimlerinde 2 gündür kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlığı yer yer 1.5 metreye ulaşırken, Sinekli Yaylası’nda 2 metreye ulaştı.

Kar kalınlığı sebebi ile araçlar ve traktör kara saplandı, evlerin pencereleri de karla kaplandı.

"Arabayı kurtarırsak yolu açacağız"

Yaylada hayvancılık yapan Ercan Ardıç, sabah uyandığında ise gördüğü karşısında şok oldu. Ardıç traktörünü kurtarmak için çalışma başlattı.

Evinden traktöre kadar tünel açan Ardıç, “Yoğun kar yağışında traktörü gömdük. Ortalama 2 metre kar var şu anda burada. Traktörün altını temizlersek buradan onu çıkartabileceğiz. Hayvanlar iyi onlarda şu anda sıkıntı yok. Hayvanların yemleri bizim yemek problemimiz yok şu anda. Burada onlara bakarak bu kışı atlatacağız. Arabayı kurtarırsak yolu açacağız” ifadelerinde bulundu.

Ayrıca bölge sakinleri, kar yoğunluğuna dayanamayan çatıların çökmesinden de endişe ediyor.

