Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kaçak 350 av tüfeği ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, bir araçta 350 av tüfeği ele geçirildi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üzümlü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı imal edilen av tüfeklerinin Konya'ya sevk edileceği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, tüfeklerin nakledileceği aracı, kontrol noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, parçalara ayrılmış, yarı otomatik ve yivsiz 350 av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan araç şoförü Y.S'nin jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Etiketler: Kaçakçılık Konya Silah Kaçakçılığı
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