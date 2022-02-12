Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kumar oynatıldığını belirlediği 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekipleri, "sağlıkçı yeleği" giyerek bina önünde gözcülük yapan kişiyi etkisiz hale getirdi.

Dernek lokali ve kooperatifin de aralarında olduğu adreslerde pul, oyun kağıtları ve 65 bin lira ele geçirildi.

Kumar oynayan 153 kişiye 278 bin lira ceza verildi, kumar oynattığı belirlenen 29 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.