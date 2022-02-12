Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana’da kaçakçılık operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Adana’da operasyonda gümrük kaçağı 10,5 milyon makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "kaçakçılık" suçunun önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara, 8 bin 780 adet doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron Sahte İçki Sigara
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