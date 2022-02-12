Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 164 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle164 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Sis nedeniyle de bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 164 köy yolunda, İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.
Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.
Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.
Öte yandan, Türk Hava Yollarının (THY) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan saat 11.00'de yapılması planlanan TK-2658 Sivas-İstanbul seferinin, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine iptal edildiği belirtildi.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Ulaşım
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