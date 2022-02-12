Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 133 bin metrekare alan üzerine kurulan SASKİ Hanlı Yerleşkesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depolama alanının aynı anda 2 bin ürünü muhafaza edebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Hanlı'da kurulan profesyonel arşiv sistemi ve inşa edilen bina sayesinde kamuya dair bilgiler gerektiği gibi arşivlenip muhafaza edilecek. Bu sistemle birlikte SASKİ'nin önümüzdeki 30-50 yıllık zaman dilimindeki arşiv sorunu ortadan kalkmış olacak.

"Makinenin tasarımını ve üretimini biz yaptık"

Endüstriyel kenevir üretiminin hasadında kullanılacak uygun makinelerin bulunması noktasında yaşanan sıkıntıyı da kendi bünyelerinde aştıklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Kendi mühendislerimizle bir araya geldik. Makinenin tasarımını ve üretimini kendimiz gerçekleştirdik. Şimdi kendi öz makinelerimizle Sakarya Büyükşehir Belediyemizdeki mühendislerimizin marifetiyle yapılan makinelerle artık kenevir üretiminde makineli tarıma geçmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından depo içerisindeki kapalı hangar ve arşiv bölümü katılımcılarla gezildi, yeni hizmete alınan kanalizasyon araçları tanıtıldı.