Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 05:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de otomobilin çarptığı yaya öldü
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Buca ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Doğuş Caddesi'nde 25 yaşındaki Y.K. idaresindeki otomobil, Tınaztepe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Kadir Yula’ya çarptı. Yula, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olaydan sonra uzaklaşan otomobil, 203/25 Sokak'ta, plakaları sökülmüş olarak park halinde bulundu. Aracın kiralık olduğu öğrenildi.
Sürücü Y.K’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:38
- 05:35
- 05:20
- 04:23
- 04:53
Sıradaki Haber
Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz