Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 5 suç kaydı olan ve hakkında şantaj, basit yaralama, bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık ve çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.K'nin Gölköy Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Takibe alınan hükümlü, Bodrum Jandarma Komutanlığı ekiplerince adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla
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