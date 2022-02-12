Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: Russian Today
Çin, Pfizer Covid hapına yeşil ışık yaktı
Çin, Pfizer'in Covid-19 antiviral hapı Paxlovid'in ithalatına ve kullanımına şartlı onay verdi. Ancak Çin ilaç düzenleyicisi, genel onay alabilmesi için ilaca ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Çin Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi bugün yaptığı açıklamada , Paxlovid için "acil yetki incelemesi gerçekleştirdiğini" ve ardından "Pfizer'in COVID-19 tedavisinin ithalat kaydı için şartlı bir onay verildiğini" duyurdu.
South China Morning Post'a göre, ilacın Çin'de "ağır hastalığa ilerleme riski yüksek" olanları tedavi etmek için kullanılacağı bildiriliyor .
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Aralık ayında Paxlovid'e acil kullanım izni verdi ve ilaç o zamandan beri İngiltere, İsrail, Kanada, Avustralya ve Avrupa Birliği'nde kullanım için onaylandı.
Pfizer, 2022'de yalnızca Paxlovid'den 22 milyar dolar gelir elde etmeyi umuyor ve şirket bu yıl toplam 102 milyar dolar gelir öngörüyor.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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