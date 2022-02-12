Bursa'da bir kişi hem annesini hem kardeşini bıçakladı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kişi, annesini ve üvey kız kardeşini bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 25 yaşındaki Muhammed E., Dumlupınar Mahallesi'ndeki evlerinde 48 yaşındaki annesi Azime A. ve 13 yaşındaki üvey kız kardeşi Merve A. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammed E, annesi ve kardeşini bıçaklayarak evin kapısını kilitledi.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve kimseyi almadı
Ekiplerin geldiğini gören şüpheli, eve kimsenin girmemesi için pencereyi yumruklamaya başladı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan zanlı, önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Azime A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Merve A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Azime A'nın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.