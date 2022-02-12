Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversiteye girişte yeni uygulamanın bu sene hayata geçirileceğini duyurdu.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanmakta olan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Ortaöğretim başarı puanı eklenecek

Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına orta öğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

[Grafik: TRT Haber]

Ortaöğretim Başarı Puanı, ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin derslerden elde ettiği başarı puanıdır.

OBP nasıl hesaplanır?

Öğrencinin mezuniyet puanı 100 puan üzerinden hesaplanır, 5 ile çarpılarak elde edilir. 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, en yüksek 100 olan diploma notu için de 500 olarak hesaplanır. 50'nin altında olan diploma notları ise 50 olarak değerlendirmeye alınır.

Tercihlerde kullanılacak yerleştirme puanı ise okul notlarının eklenmesiyle oluşuyor.

Öğrencilerin diploma notları 0.12 katsayı ile çarpılarak, yerleştirme puanlarına ekleniyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) olarak tanımlanan bu puanın yerleştirme puanına en düşük katkısı 30, en yüksek 60 oluyor.

Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.

1. Aşamada: ÖSYS’ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.

2. Aşamada ise, adayların OBP’leri mezun oldukları okulların ÖSS başarıları ile ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.