Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da eriyen kar heyelana neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da kar yağışının ardından hava sıcaklıkları arttı, eriyen karlar heyelana ve kara yollarında çökmelere neden oldu.
Kastamonu'da eriyen kar sularının heyelana yol açması nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımda aksama yaşanıyor.
Bölgedeki karın erimeye başlamasıyla İnebolu-Abana kara yolunda yamaçlarda yer yer çökme heyelan meydana geldi.
İnebolu'nun Evrenye köyü yakınlarındaki bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerince önlem alınarak, kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapatıldı.
Ulaşım, diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Heyelan Kar Yağışı Kastamonu Ulaşım
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