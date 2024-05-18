Açık 20.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.05.2024 09:56

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Yeşil Mahallesi'nde yaşayan Botan Singer, dün evine giderken sahipsiz 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Kendi çabalarıyla köpeklerden kurtulmayı başaran Singer, sol ayak bileği, dizi ve kalçasından yaralandı.

Annesi ve çevredekilerin yardımıyla Dörtyol Devlet Hastanesine götürülen Singer, buradaki tedavinin ardından taburcu edildi.

Singer, çıraklık eğitimi gördüğünü ve staj yaptığı iş yerinden evine dönerken sahipsiz köpeklerle karşılaştığını söyledi.

Biri yavru 2 köpeğin saldırısına uğrayınca çevreden yardım istediğini anlatan Singer, "Her sabah işe giderken saldırıyorlardı, sokak köpeklerinin toplanmasını istiyorum." dedi.

Yeşil Mahalle sakini 68 yaşındaki Ekrem Yurtsever de sahipsiz köpeklerden tedirgin olduklarını, bunların toplanması gerektiğini belirtti.

ETİKETLER
Hatay
Sıradaki Haber
Kırşehir'de jandarma personeli, kendilerine mektup yazan öğrencilerle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
Hırvatistan'da yeni hükümet kuruldu
11:16
Tek kişilik uçan araç 'Hexa'dan gösteri uçuşu
11:15
Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'da fark yaratıyor
10:54
Bakan Fidan, Pakistan'a gidiyor
10:29
Zeytinburnu açıklarındaki gemide 144 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi
10:18
Kuryelerin motosikletlerini çalan şüphelilere operasyon: 6 gözaltı
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
FOTO FOKUS
Tek kişilik uçan araç 'Hexa'dan gösteri uçuşu
Tek kişilik uçan araç 'Hexa'dan gösteri uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ