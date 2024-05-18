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Güncel
İHA 18.05.2024 09:42

Refahiye’nin 121 köy ve 73 mezrasında hayvanlar aşılanıyor

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı 121 köy ve bağlı 73 mezrada bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler tarafından bir yandan aşılanırken öte yandan yeni doğan buzağı ve kuzular küpe takılmak suretiyle kimliklendiriliyor.

Refahiye’nin 121 köy ve 73 mezrasında hayvanlar aşılanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından programlı olarak yürütülen aşılama kampanyaları Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı köy ve mezralarda devam ediyor.

Aşılama esnasında yeni doğan kuzulara küpeleme çalışması da yapılıyor

Hayvan sağlığı ve refahı için her koşulda görev başında olan ekipler, çiftçilere ve Erzincan’a katma değer sağlamak, küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yayla yayla, mera mera gezerek ağıllarda küpeleme ve aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Aşılama ve küpeleme kampanyası ile ilgili olarak bilgi aldığımız Refahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşegül Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından programlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda küçükbaş hayvanların çiçek, veba ve brucella hastalığına karşı aşılandığını söyledi. Küçükbaş hayvancılık sektörünü daha ileri seviyelere çıkarmak için Refahiye ilçesine bağlı 121 köy ve 73 mezrada çalışmalarını sürdürdüklerinin kaydeden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşegül Yıldurum, “Küçükbaş hayvancılık sektörüne büyük zarar veren çiçek, veba ve brucella hastalığına karşı tetikte olan ekiplerimiz, mera ve ağıllarda sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlıyor. Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il genelinde hazırlanan plan, program ve projeleri uygulayarak, hayvan hastalık ve zararlılarına karşı koruyucu hizmetler yürütmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından programlanan aşılama kampanyasında dahilinde İl Müdürlüğümüzün talimatlarına uygun olarak ilçemiz genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda aşılama çalışmalarımız aralıksız sürdürülüyor. Ayrıca küpeleme çalışmaları ile yeni doğan hayvanlar kayıt altına alınarak kimliklendirilirken, çiftçilerin de devlet desteklerinden faydalanması için bilgilendirme yapıyoruz. İlçe Müdürlüğü olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği başta olmak üzere yetiştiricilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Hem sahada hem kurumda her türlü ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmek için çalışıyoruz. Üreticilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.

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