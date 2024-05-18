Gümüşhane genç nüfus ortalamasında Doğu Karadeniz illerini geride bıraktı

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2023 yılında Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak açıklanırken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişiden oluştu.



Toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturan genç nüfusun yüzde 51,3'ü genç erkek nüfus, yüzde 48,7'si ise genç kadınlardan oluşurken Türkiye’nin toplam genç nüfusu yüzde 15,1 oldu. TÜİK’in 2023 verilerine göre Doğu Karadeniz’in en kalabalık ili olan Trabzon’da toplam nüfus 824 bin 352 olarak kayıtlara geçerken, bu rakamın 113 bin 931’i gençlerden oluştu. Genç nüfus nüfusun yüzde 13,8’ini oluşturduğu Trabzon’un 57 bin 780’i genç erkek, 56 bin 151’i ise genç kadın nüfusundan oluştu. Rize’de ise 2023 ADNKS sonuçlarına göre, ortalama olarak Trabzon’un gerisinde kaldı. 23 bin 678’i erkek, 23 bin 155’i kadın olmak üzere 350 bin 506 nüfusu olan Rize’nin genç nüfusu 46 bin 833 olarak belirlendi. Bu rakamlara güre Rize’de genç nüfus yüzde 13,4’te kaldı. 2023 yılında Artvin’de bulunan 172 bin 356’lık toplam nüfusun 22 bin 958’i gençlerden oluştu. 11 bin 166 erkek nüfusu olan Artvin’de genç kadın nüfusu erkek nüfusunu geçerek 11 bin 792 oldu. İstatistiklere göre Artvin’de nüfus rakamlarının yüzde 13,3’lük kısmı gençlerden oluştu. Giresun’da genç nüfus oranı geride kaldı Doğu Karadeniz Bölgesi illerinden Giresun’da ise genç nüfus yüzde olarak diğer Doğu Karadeniz illerden geride kaldı. Toplam nüfusu 461 bin 712 olan Giresun’un 29 bin 903’ü genç erkek, 29 bin 80’i ise genç kadınlardan oluştu. Toplamda 58 bin 983 genç nüfus belirlenen Giresun’un genç nüfusu kentin yüzde 12,8’ini oluşturdu.



Gümüşhane Türkiye ortalamasının da üzerinde



Toplam nüfusu 148 bin 539 olan Gümüşhane yüzde 18,3’lük genç nüfusu ile yüzde 15.1 olan Türkiye ortalamasının yüzde 3,2 puan üzerine çıktı. Toplam genç nüfusu 27 bin 210 olan Gümüşhane’de 12 bin 923 genç erkek yaşarken 14 bin 287 genç kadın yaşıyor.