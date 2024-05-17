Karabük'te eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar mezun oldu

Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Mustafa Yavuz ve Bilecik Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'in birlikleri ve katılımcıları selamlaması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Yavuz, 6 aylık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1992 genci ve ailelerini kutladı.

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, 35. dönem uzman erbaş komando temel kursu kapsamında zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan 1918 jandarma ve 74 sahil güvenlik kursiyerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Eğitimi birincilikle tamamlayan askerin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Yavuz, Tuğgeneral Ertekin ve Albay Küçükbaşol, başarılı erlere belge ve hediye verdi.

Törende, askerler gösteri yaptı. Tören geçişinin ardından 1992 kursiyer, yakınlarıyla kucaklaştı. Bu sırada bazı askerler, sevdiklerine evlilik teklifinde bulundu.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekilli Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz ile diğer ilgililer katıldı.