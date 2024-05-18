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Güncel
AA 18.05.2024 09:47

Kırşehir'de jandarma personeli, kendilerine mektup yazan öğrencilerle buluştu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli, kendilerine mektup yazan ortaokul öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Kırşehir'de jandarma personeli, kendilerine mektup yazan öğrencilerle buluştu

Şehit Dr. Ulucan Dayan Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencileri, İl Jandarma Komutanlığı personeline vatan, bayrak ve asker temalı mektup yazdı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de desteği ile yazdıkları mektuplara bayrağı ve asker resmi de çizdi.

Mektupları okuyan personel, okula sürpriz ziyaret gerçekleştirerek öğrencilerle buluştu.

Jandarma personeli ve öğrenciler, okul bahçesinde yakar top, mendil kapmaca ve istop oyunlarını oynadı, çocuklara balon, Jandarma Çocuk dergisi ve trafik boyama kitabı hediye edildi, "Tim Jandarma" videosu izletilerek jandarma mesleği tanıtıldı.

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Kırşehir Jandarma Genel Komutanlığı
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