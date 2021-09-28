Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da polyester imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotpğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polyester imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi sitesindeki bir polyester imalathanesinde duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler başka iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
İmalathanede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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