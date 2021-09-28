Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da inşaat demiri çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde inşaattan demir çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Doğuca Mahallesi'nde İ.D'ye ait bina inşaatından 4 ton demir çalındığı iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Zanlı V.U'nun (26) 11 EK 542 plakalı otomobil ile inşaat bölgesine geldiğini ve kesme aleti ile demirleri kestiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar Cezaevine gönderildi.
Etiketler: Manisa
Sıradaki Haber
Ordu'da otellerde ağırlanan üniversite öğrencilerine yemek ve alışveriş desteği
Yükleniyor lütfen bekleyiniz