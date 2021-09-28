Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de park halindeyken hareket eden tır, refüje çarparak durdu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de park halindeyken hareket eden tır refüje çarparak durdu.
Mersin'de alınan bilgiye göre, Sadık Eliyeşil Caddesi'nde iddiaya göre park halindeki 33 AFM 535 plakalı tır, henüz bilinmeyen nedenle hareket etti.
Caddede yokuş aşağıya ilerleyen tır, refüje çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle hasar oluşan tır, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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