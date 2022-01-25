Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekiplerinin, kentte ev ve ahır çatısı çökmesi, yolda mahsur kalma ve su baskınlarına müdahale ettiği belirtildi.

Bazı ilçelerde kar yağışının etkili olmasından dolayı kapanan yolların belediye ekiplerinin koordinasyonunda kar küreme araçlarıyla temizlendiği ve güvenli hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağış sonrası 62 iş makinesi ve çok sayıda personelle yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Antakya, İskenderun, Belen ve Hassa başta olmak üzere toplamda 14 ilçede kar ve aşırı yağışla mücadele eden ekiplerimiz ağıl çökmesi, yol kapanması, yolda mahsur kalma, dere taşması ve meskenlerde su baskını gibi toplam 515 vakaya müdahale etti. Hassa ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle mahalle bağlantı yollarında kar küreme çalışması yapıldı."