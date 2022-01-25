Nevşehir'de edinilen bilgiye göre, Çiğdem köyünde bir hastayı almak için yola çıkan 112 Acil Servis Ekipleri, Hacıbektaş-Çiğdem yolunda kara saplandı.

Haber verilmesinin ardından ambulansın bulunduğu bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak hastaya ulaşmasını sağladı.

Çalışmayı yerinde takip eden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, fedakarca çalışan görevlilere teşekkür ederek, "Bu zorlu kış şartlarında milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Türkiye, büyük bir devlet, kimseyi yolda bırakmaz." dedi.