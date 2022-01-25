Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 04:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli personelin Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğu belirtildi.
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazlı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pandemi döneminde Türk Kızılay'ın artan kan ihtiyacına destek vermek maksadıyla Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Kışlası Ek Hizmet binasında, kışlada bulunan tüm birlikler ve Kırşehir Cezaevi Tabur Komutanlığı personelinin katılımı ile kan bağışı yapılarak kan ihtiyacına destek verilmiştir."
Etiketler: Kırşehir Kızılay Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 05:02
- 04:54
- 04:50
- 04:55
- 04:27
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de 6 gün önce kaybolan kadının cesedine ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz